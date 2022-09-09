Россияне планируют обстрелять школы на оккупированных территориях Украины и обвинить ВСУ, - Центр при СНБО
Россия с 1 сентября готовит провокации и планирует обстрелять работающие школы на оккупированных территориях Украины, а вину переложить на ВСУ
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграме .
"В ходе анализа информационной среды специалисты ЦПД зафиксировали, что начиная с начала учебного года на временно оккупированных территориях РФ активно готовит почву для осуществления кровавых провокаций", - отметили в заявлении.
Минобороны РФ 31 августа опубликовало и направило в ООН, международные гуманитарные организации и в Украину адреса и точные координаты всех школ, которые начали работать на оккупированных территориях.
"Учитывая вышесказанное, существует высокая вероятность того, что будет выбран один или несколько объектов из предоставленного перечня для совершения зверств с последующим обвинением в этом ВСУ. Таким образом, террористы заранее готовят для себя информационное алиби", - отметили в Центре при СНБО.
В ЦПД отметили, что оккупантам, в отличие от украинцев, безразлична безопасность детей, поэтому большинство открытых школ даже не имеют укрытий.
- 4 сентября мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров предупредил, что российские захватчики могут устроить провокации в учебных заведениях города и обвинить в этом ВСУ.
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