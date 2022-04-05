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Россияне планируют масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней украинскую армию, - СБУ

5 апреля, 2022 вторник
15:12
война с Россией

Российские захватчики планируют масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить украинскую армию в преступлениях РФ

Об этом сообщают на официальном Telegram-канале СБУ.

По предварительным данным, чтобы отвлечь внимание мировой аудитории от обнародованных деталей преступлений оккупантов в Буче в частности и на территории Украины в целом, россияне разработали сценарий фейков и соответствующую основу для них. В частности, российские пропагандисты активно распространяют информацию о преступлениях украинской армии в районах Мариуполя.

По данным разведки, захватчики планируют собрать в одном месте тела убитых россиянами мариупольцев и представить их в качестве массовых жертв украинских военных.
Для подкрепления фальсификации рашисты распространяют слухи о том, что "украинцы используют мирных жителей как живой щит".
Как сообщает СБУ, РФ планирует таким образом снять с себя ответственность за убийства.

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Мариуполь
СБУ
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