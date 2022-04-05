Россияне планируют масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней украинскую армию, - СБУ

Об этом сообщают на официальном Telegram-канале СБУ.



По предварительным данным, чтобы отвлечь внимание мировой аудитории от обнародованных деталей преступлений оккупантов в Буче в частности и на территории Украины в целом, россияне разработали сценарий фейков и соответствующую основу для них. В частности, российские пропагандисты активно распространяют информацию о преступлениях украинской армии в районах Мариуполя.



По данным разведки, захватчики планируют собрать в одном месте тела убитых россиянами мариупольцев и представить их в качестве массовых жертв украинских военных.

Для подкрепления фальсификации рашисты распространяют слухи о том, что "украинцы используют мирных жителей как живой щит".

Как сообщает СБУ, РФ планирует таким образом снять с себя ответственность за убийства.

Напомним, что по данным разведки Великобритании, Мариуполь почти наверняка является ключевой целью вторжения России .