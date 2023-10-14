Россияне планируют до конца года выйти на админграницы Донецкой области, - глава Авдеевской ГВА

Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Украинского радио.

"Они поставили очередную дату выхода на административные границы Донецкой области. Теперь это 31 декабря. То есть, до конца года им поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области", - сказал он.

По словам главы Авдеевской ГВА, российские войска понимают, что в случае оккупации Авдеевки им будет проще дойти до Покровска и других населенных пунктов. Поэтому для них важно "взять высоты" города.

Ситуация в Авдеевке

Барабаш также объяснил, почему Авдеевка стратегически важна для оккупантов.

"Во-первых, она очень близка к Донецку. Между крайними улицами Авдеевки и Донецка чуть более 6 километров. И самое главное, что это стратегическая высота. Вся Авдеевка и большинство территорий вокруг - это господствующие высоты и именно поэтому для нас это важно. Они хотят захватить эти высоты. Не дать возможности нам контролировать очень серьезный участок фронта возле Донецка. Это более 50 километров линии фронта. Тем более, это линия фронта, которая приближена к Донецку", - рассказал Барабаш.

Он также добавил, что россияне хотят отвлечь Силы обороны Украины и не дать возможности перебросить украинские силы на другие направления. В то же время у оккупантов есть проблемы и на Бахмутском направлении, и на Запорожском. Таким образом, они пытаются немного "сковать" наши силы именно на Авдеевском направлении.

"Еще одна важная для них вещь — это то, что они ожидали главного удара нашего контрнаступления именно на Донецк. Очень много было такой информации в их телеграмм-каналах. И они сейчас так подают, что якобы они предупредили вероятный основной удар контрнаступления именно на Донецк. столицу "недореспублики", которую они начали первыми эти наступательные действия.

Ну и, наверное, одно из самых главных для них — им нужна была хоть какая-то "победа". В последнее время с этим у них как-то не очень. И именно для этого была выбрана Авдеевка, которая с 2014 года рядом, впрочем, несокрушимая, которую они не могут взять, что только они не делали за эти все годы. Ничего у них не получается", - подчеркнул глава Авдеевской ГВА.

В то же время, он отметил, что никакой стратегической высоты оккупантам не удалось взять, поэтому они просто "стирают" Авдеевку.

"Очень много войск с той стороны. И все эти свои неудачи на поле боя они сейчас пытаются компенсировать большим количеством авиаракетных и артиллерийских ударов по городу. Город действительно стирают", - заявил Барабаш.

Что известно о российском наступлении вблизи Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Генштаб сообщил, что на Авдеевском направлении ВСУ отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил , что российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки.

12 октября эксперты ISW отметили , что попытки атак россиян в районе Авдеевки вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим преимуществам, однако они имеют другую цель - сковать украинские силы и не допустить их передислокации на другие участки фронта.

Барабаш также отметил , что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, предпринимает безуспешные штурмовые действия.

13 октября стало известно, что за три дня российские войска захватили 4,52 кв. км территории по разным направлениям возле Авдеевки. оккупанты терпят значительные потери в технике и живой силе.

Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов рассказал о новой тактике врага возле Авдеевки, отметив, что ситуация близка к критической. В то же время главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает , что российские войска готовы к длительной наступательной операции на Авдеевском направлении.

Уже 14 октября в Институте изучения войны отчитались , что попытки РФ атаковать Авдеевку за прошедшие сутки провалились – их наступление может превратиться в "биение в бетонную стену". Силы обороны в сутки на Авдеевском направлении отразили около 20 атак оккупантов.

Координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби подчеркнул , что новое наступление российской армии возле Лимана и Авдеевки не стало сюрпризом для Соединенных Штатов, и отметил, что украинские защитники отразят атаку оккупантов.

Позже спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил , что на Авдеевском направлении фиксируется значительное уменьшение бронетехники врага.