Россияне планируют до 24 августа начать ряд наступательных операций, - генерал Маломуж

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Противник действует довольно цинично, даже, допуская или легендируя наличие военных объектов или кораблей, он будет наносить удары, чтобы мешать нам поставки для загрузки зерна, продукции или гражданского оборудования. То есть враг будет бить по всей территории Украины и, в первую очередь, понятно, что по Одессе, чтобы нейтрализовать инфраструктуру и наши технические средства портового хозяйства", - пояснил генерал.



Николай Маломуж отметил, что с другой стороны все объекты, которые есть на территории нашего государства, противник уничтожает практически каждый день, разрушая инфраструктуру, заводы, мосты. Врагу нужно все и сразу, но на все нужен ресурс.



"Агрессор пытается бить точечно. Сейчас противник запугивает наступлением по всем секторам и планирует до 24 августа начать ряд наступательных операций. Первое – на Донецком направлении, также усилить свои позиции на Харьковском и Южных направлениях, в Херсонской и Запорожской областях. Именно туда будут наноситься удары и направляться новые резервы, которые сегодня собираются по всей РФ", - сказал Маломуж.

1 августа минобороны Британии сообщает, что Россия вынуждена опрокидывать войска из Донбасса, чтобы удержать оккупированные территории на Юге Украины.

Также Генштаб ВСУ сообщил, что россияне осуществляют перегруппировку войск в Запорожском направлении.

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