Россияне планируют диверсии против собственного населения в Брянской области, - Центр нацсопротивления
В Брянской области России, на границе с Украиной, в районе от Новых Юрковичей до Белой Березки российские власти планируют диверсии против собственного населения
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечают, что сейчас идет информационная подготовка к операции. Так, местные говорят, что в последние два дня российские власти предупреждают их о якобы возможном проникновении диверсионно-разведывательных групп ВСУ с целью диверсий против гражданских.
Также для имитации противодействия в район прибывает усиление для контрдиверсионных мер.
"Заметим, что ВСУ не воюют с гражданским населением и не планируют никаких терактов на территории РФ", - говорится в сообщении.
- 28 июля московские власти заявили , что в ночь на 28 июля столицу РФ атаковал БПЛА. А российское минобороны обвиняет в этом Украину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.09
Покупка 37.09Продажа 37.84
-
EUR
Покупка 41.04Продажа 42.01
- Актуальное
- Важное