Россияне планируют диверсии против собственного населения в Брянской области, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечают, что сейчас идет информационная подготовка к операции. Так, местные говорят, что в последние два дня российские власти предупреждают их о якобы возможном проникновении диверсионно-разведывательных групп ВСУ с целью диверсий против гражданских.

Также для имитации противодействия в район прибывает усиление для контрдиверсионных мер.

"Заметим, что ВСУ не воюют с гражданским населением и не планируют никаких терактов на территории РФ", - говорится в сообщении.