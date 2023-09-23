Россияне планируют диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями
Россия перебросила роту диверсантов якобы на учения у приграничья с Сумской и Харьковской областями
Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.
В район российского города Грайворона в Белгородскую область прибыла учебная рота 2-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ ВС РФ для проведения учений личного состава в приграничных районах Украины.
Не исключено, что таким образом российское командование планирует диверсии на границе с Украиной, которые будут осуществлены якобы в ходе учений, отмечает ЦНС.
Центр сообщает, что неравнодушные местные отчитываются о передвижении военных РФ.
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