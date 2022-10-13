Россияне планируют депортировать детей с родителями и престарелых из оккупированной части Херсонщины в Крым, - Хлань
Оккупанты планируют депортировать детей с родителями и пожилых людей в Крым и РФ и не выпускают их на подконтрольную правительству Украины территорию
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Медиацентре Украины .
По его словам, россияне ввели систему электронных пропусков, с которой возникали трудности в течение недели. Сейчас разрешения на выезд на подконтрольную украинскому правительству территорию выдают, но в малом количестве.
"Фактически оккупант сдерживает выезд людей с оккупированной территории и в то же время они предлагают людям выезжать на оздоровление" в Крым. И как они отмечают, что вроде бы для того, чтобы обезопасить себя от артиллерийских ударов, то есть ведут такую своеобразную пропаганду, в том числе и детям, которые задействованы в учебном процессе", - подчеркнул Сергей Хлань.
Депутат облсовета отметил, что россияне стремятся насильно вывезти людей, чтобы содержать их в заложниках.
"Они на данный момент принудительно рассылают по своим оккупационным администрациям планы по выезду детей, родителей и стариков в Крым, якобы ссылаясь на вопросы безопасности, но мы понимаем, что это не более чем принудительная депортация в свете деоккупации Херсонщины. И такое происходило на оккупированной Харьковщине: детей отправили в Россию, а после деоккупации родителям не возвращают, поэтому сейчас такой же сценарий разворачивается как раз в оккупированной Херсонщине", - отметил он.
- 6 октября Сергей Хлань писал, что в связи с контрнаступлением ВСУ кафиры в Херсонской области предлагают "оздоровить" детей в оккупированном Крыму, чтобы взять заложники.
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