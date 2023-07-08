Россияне перевели крымского политзаключенного Бекирова в тюрьму в РФ
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что крымского политзаключенного и гражданского журналиста Рэмзи Бекирова незаконно этапировали в российскую тюрьму
Об этом он написал telegram .
Лубинец отметил, что Рэмзи Бекирова этапировали в тюрьму №2 Енисейска Красноярского края России. Там он должен отбыть пять из девятнадцати лет заключения, решением Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону. В дальнейшем он будет переведен в колонию строгого режима.
"Россия обязана немедленно прекратить политически мотивированные преследования на временно оккупированном Крымском полуострове и уволить всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины", - подчеркнул Лубинец.
- Гражданский журналист Ремзи Бекиров был арестован 28 марта 2019 года в рамках второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Большинство арестованных по этому делу - участники правозащитного объединения "Крымская Солидарность". Им инкриминируют "Организацию деятельности террористической организации", "Участие в деятельности террористической организации" и "Приготовление к насильственному захвату власти" УК РФ.
- 18 июля 2019 года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Россию уволить всех украинских политзаключенных, в том числе фигурантов данного уголовного дела.
- 21 октября 2020 года третий апелляционный суд всеобщей юрисдикции российского города Сочи оставил под стражей арестованного Рэмзи Бекирова.
- В мае 2022 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Рэмзи Бекирова к 19 годам заключения.
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