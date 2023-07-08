Об этом он написал telegram .

Лубинец отметил, что Рэмзи Бекирова этапировали в тюрьму №2 Енисейска Красноярского края России. Там он должен отбыть пять из девятнадцати лет заключения, решением Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону. В дальнейшем он будет переведен в колонию строгого режима.

"Россия обязана немедленно прекратить политически мотивированные преследования на временно оккупированном Крымском полуострове и уволить всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины", - подчеркнул Лубинец.