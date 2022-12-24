Извините, что на ночь, но это нужно видеть.

Российская, извините, культура полным ходом готовит свою аудиторию к ядерному апокалипсису. Вышло музыкальное видео заслуженного артиста России и первого заместителя председателя комитета по культуре государственной думы РФ Дениса Майданова "Сарматушка". И теперь оно мое любимое, после, конечно, "Где где ты, мужичек?".

Текст написал бывший глава роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Эх, Россия-матушка, в бой готов "Сарматушка".

Верь нам с красным знаменем ба-бу-шка

Из России-матушки вдаль смотрят "Сарматушки" на Соединенные Штатушки".

Блеск...

Еще раз напомню эпизод из "Дня опричника" Владимира Сорокина, книгу, которая не просто пророческая, а такое впечатление, что россияне в нее просто переселяются. 2028 год, страна изолирована и погрузилась во времена Ивана Грозного. Признаки современной жизни (машины, мобильные) сочетаются с архаикой типа публичных казней и устаревшей лексики. Все ненавидят Америку. У опричников есть обряд: принять новомодный наркотик и воображать, как летят на драконах убивать американцев. После этого – оргия в бассейне. Boys only.

Источник

Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.