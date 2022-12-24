Россияне переселяются в "День опричника"
Российская, извините, культура полным ходом готовит свою аудиторию к ядерному апокалипсису
Извините, что на ночь, но это нужно видеть.
Российская, извините, культура полным ходом готовит свою аудиторию к ядерному апокалипсису. Вышло музыкальное видео заслуженного артиста России и первого заместителя председателя комитета по культуре государственной думы РФ Дениса Майданова "Сарматушка". И теперь оно мое любимое, после, конечно, "Где где ты, мужичек?".
Текст написал бывший глава роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Эх, Россия-матушка, в бой готов "Сарматушка".
Верь нам с красным знаменем ба-бу-шка
Из России-матушки вдаль смотрят "Сарматушки" на Соединенные Штатушки".
Блеск...
Еще раз напомню эпизод из "Дня опричника" Владимира Сорокина, книгу, которая не просто пророческая, а такое впечатление, что россияне в нее просто переселяются. 2028 год, страна изолирована и погрузилась во времена Ивана Грозного. Признаки современной жизни (машины, мобильные) сочетаются с архаикой типа публичных казней и устаревшей лексики. Все ненавидят Америку. У опричников есть обряд: принять новомодный наркотик и воображать, как летят на драконах убивать американцев. После этого – оргия в бассейне. Boys only.
Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.
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