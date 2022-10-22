Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

"По имеющейся информации, город Херсон оставила значительную часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Враг готовит Херсон к уличным боям", - говорится в сводке Генштаба.

По состоянию на 21 октября, российские оккупанты проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.

В Запорожской области в городе Энергодар российские военные грабят оставленные квартиры и гостиницы, в которых проживали.

В Генштабе добавили, что всего на Южнобужском направлении огневого поражения со стороны оккупантов получили районы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Среди них – Нововоскресенское, Мирное, Давидов Брид и Новогреднево.

В то же время подтверждено огненное поражение Силами обороны 20 октября ремонтной базы окупантов и вражеской техники в районе Новой Каховки Херсонской области.

22 октября Институт изучения войны пришел к выводу, что российские кафиры хотят взорвать дамбу на Каховской ГЭС, чтобы создать буферную зону между Херсонщиной и Крымом.

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