Россияне переодеваются в Херсоне в гражданское и готовятся к уличным боям, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты в Херсоне переодеваются в гражданскую одежду и готовятся к уличным боям в городе
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .
"По имеющейся информации, город Херсон оставила значительную часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Враг готовит Херсон к уличным боям", - говорится в сводке Генштаба.
По состоянию на 21 октября, российские оккупанты проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.
В Запорожской области в городе Энергодар российские военные грабят оставленные квартиры и гостиницы, в которых проживали.
В Генштабе добавили, что всего на Южнобужском направлении огневого поражения со стороны оккупантов получили районы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Среди них – Нововоскресенское, Мирное, Давидов Брид и Новогреднево.
В то же время подтверждено огненное поражение Силами обороны 20 октября ремонтной базы окупантов и вражеской техники в районе Новой Каховки Херсонской области.
- 22 октября Институт изучения войны пришел к выводу, что российские кафиры хотят взорвать дамбу на Каховской ГЭС, чтобы создать буферную зону между Херсонщиной и Крымом.
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