Россияне переоборудовали в военный госпиталь детсад в Раденске Херсонской области, - Генштаб ВСУ

Об этом 24 июля сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В населенном пункте Раденск Херсонской области, российские военнослужащие обустроили территорию местного детского сада под полевой госпиталь. Там, на лечении, находятся десятки раненых оккупантов", - говорится в сообщении.

Украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам скопления окупантов

Также украинская авиация нанесла четыре удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Через сутки она уничтожила три вражеских ударных беспилотника "шахед-136".

Кроме того, украинские защитники за сутки поразили четыре пункта управления, три средства ПВО, девять артиллерийских средств на огневых позициях. Также были поражены четыре станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Противник за сутки нанес ракетный удар и 58 авиаударов

Также в сутки враг 26 раз обстрелял территорию Украины.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушения и повреждения получила портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины, жилые дома и другая инфраструктура", - отметили в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В других направлениях ситуация такова:

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Гурьев Казачок и Песчаное Харьковской области. Из минометов и артиллерии обстреляны районы более 15 населенных пунктов, в частности: северо-восточнее Леоновки Черниговской области; восточнее Бояро-Лежачев, Угроиды, юго-восточнее Поповки Сумской области и Басов, Гурьев Казачок, Гранов, Песчаное, Казачья Лопань, Гатище Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Гурьев Казачок и Песчаное Харьковской области. Из минометов и артиллерии обстреляны районы более 15 населенных пунктов, в частности: северо-восточнее Леоновки Черниговской области; восточнее Бояро-Лежачев, Угроиды, юго-восточнее Поповки Сумской области и Басов, Гурьев Казачок, Гранов, Песчаное, Казачья Лопань, Гатище Харьковской области. На Купянском направлении враг совершил авиаудары в районах Тернов, Ольшаной, Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Отрадное Харьковской области.

враг совершил авиаудары в районах Тернов, Ольшаной, Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Отрадное Харьковской области. На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Лимана, Ямполя, Северска, Спорного, Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункт Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Лимана, Ямполя, Северска, Спорного, Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункт Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Дилиевки и Предтечино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Богдановка, Ивановское, Часов Яр Донецкой области.

украинские защитники успешно отбили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Дилиевки и Предтечино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Богдановка, Ивановское, Часов Яр Донецкой области. На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Новокалинового, Авдеевки, Невельского Донецкой области. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Новокалинового, Авдеевки, Невельского Донецкой области. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Максимилиановка Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Максимилиановка Донецкой области. На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Благодатное Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобкового Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степногриск Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Казачье Херсонской области и город Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Ночью на 24 июля российская армия совершила очередную атаку по портовой инфраструктуре Одесской области с помощью дронов-камикадзе, в результате чего ранены 7 человек и разрушен ангар с зерном.