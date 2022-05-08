Россияне перенесли парад до 9 мая в Мариуполе, - советник мэра

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Из города говорят, окупанты объявили, что переносят парад на другую дату. Интересно, что сообщение от коллаборантов об этом последовало после визита замглавы правительства РФ", - написал он.

По его словам, причины на прямые вопросы не сообщаются.

"Однако обещают праздничные мероприятия, в том числе открытие Аллеи памяти погибшим борцам с фашизмом в Украине в районе Приморского парка. Продолжаем наблюдать, чем завершится "победобесие" в Мариуполе", - отметил Андрющенко.

Россияне отказываются от проведения "праздника" и "военного парада" во временно оккупированном Донецке и не готовятся к ним. По планам РФ, центром "торжеств" должен стать Мариуполь . Для этого в городе срочно убирают центральные улицы от завалов, тел убитых и неразорванных русских боеприпасов.

Российских офицеров снимают с боевых позиций по охране "парада" в Мариуполе.

В Мариуполе кафиры приглашали людей на парад 9 мая , хотя власти РФ отрицают его проведение.