Россияне перенесли парад до 9 мая в Мариуполе, - советник мэра
Окупанты отменили парад ко Дню победы в Мариуполе, он перенесен на неизвестный срок
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Из города говорят, окупанты объявили, что переносят парад на другую дату. Интересно, что сообщение от коллаборантов об этом последовало после визита замглавы правительства РФ", - написал он.
По его словам, причины на прямые вопросы не сообщаются.
"Однако обещают праздничные мероприятия, в том числе открытие Аллеи памяти погибшим борцам с фашизмом в Украине в районе Приморского парка. Продолжаем наблюдать, чем завершится "победобесие" в Мариуполе", - отметил Андрющенко.
- Россияне отказываются от проведения "праздника" и "военного парада" во временно оккупированном Донецке и не готовятся к ним. По планам РФ, центром "торжеств" должен стать Мариуполь . Для этого в городе срочно убирают центральные улицы от завалов, тел убитых и неразорванных русских боеприпасов.
- Российских офицеров снимают с боевых позиций по охране "парада" в Мариуполе.
- В Мариуполе кафиры приглашали людей на парад 9 мая , хотя власти РФ отрицают его проведение.
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