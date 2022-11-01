Россияне перенесли оккупационную "администрацию" из Херсона в Скадовск и принудительно вывозят население из облцентра, - Генштаб
Генштаб сообщил, что россияне перенесли оккупационную "администрацию" из Херсона в Скадовск и принудительно вывозят население из облцентра, запугивая их "подрывом" ГЭС
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 1 ноября.
Генштаб сообщает, что россияне перенесли собственную оккупационную "администрацию" в Скадовск и массово вывозят население с временно оккупированных территорий Херсонской области. Чтобы заставить людей уезжать, оккупанты запугивают местных информацией о подрыве Каховской ГЭС.
В то же время, по данным Генштаба, местные лишены средств коммуникации.
- Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты принудительно выселяют жителей Херсонщины, чтобы в их дома заселить своих солдат.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 38.56Продажа 39.61
- Актуальное
- Важное