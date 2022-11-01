Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 1 ноября.

Генштаб сообщает, что россияне перенесли собственную оккупационную "администрацию" в Скадовск и массово вывозят население с временно оккупированных территорий Херсонской области. Чтобы заставить людей уезжать, оккупанты запугивают местных информацией о подрыве Каховской ГЭС.

В то же время, по данным Генштаба, местные лишены средств коммуникации.

Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты принудительно выселяют жителей Херсонщины, чтобы в их дома заселить своих солдат.

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