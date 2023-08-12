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Россияне переместили десантные силы из Херсонской в Запорожскую область из-за больших потерь, - британская разведка

12 августа, 2023 суббота
09:03
Война с Россией

Российские оккупанты, вероятно, передислоцировали подразделения воздушно-десантных сил из Херсонской в Запорожскую область. По данным британской разведки, это вызвало серьезные споры среди захватчиков

Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что некоторые российские подразделения столкнулись с особо интенсивным истощением и тяжелыми сражениями на передовой.

По данным британской разведки, существует вероятность того, что прибытие воздушно-десантных сил наконец-то позволит вывести части некоторых полков на отдых и восстановление.

Однако, как отмечает разведка Британии, передислокация, скорее всего, сделает оборону России у восточного берега Днепра более слабой.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня украинские бойцы вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закреплялись на достигнутых позициях. ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а в других направлениях отражали атаки противника.

27 июля стало известно, что украинские воины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории, на Бахмутском направлении – еще около 37 кв. км.

2 августа Силы обороны выбили российских оккупантов с позиций возле Авдеевки в Донецкой области. ВСУ продолжают сдерживать наступление РФ на Купянском и Лиманском направлениях.

Командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега рассказал , что на оккупированных территориях россияне обустроили многоэшелонированную систему инженерных заграждений, состоящую из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая с достаточно большой плотностью. Это вызывает сложность для сил обороны в ведении наступательных действий на южном направлении.

На фронте в течение 5 августа между Силами обороны Украины и российским войском произошло 30 боеприкосновений, а россияне потеряли 590 военных, 5 танков и реактивную систему залпового огня.

6 августа Буданов оценил контрнаступление ВСУ: продвижение военных на Бахмутском направлении происходит чуть быстрее, чем на юге.

На 9 августа известно, что украинские Силы обороны деоккупировали более 40 тысяч квадратных километров нашей земли от российских захватчиков с 24 февраля 2022 года.

11 августа стало известно , что украинские Силы обороны наступают на три направления, отбивают атаки оккупантов и наносят им большие потери.

Украина
Россия
военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
Запорожская область
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