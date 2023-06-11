Россияне перемещают свои наиболее боеспособные части с Херсонского направления, что указывает на цель подрыва Каховской ГЭС, - Минобороны

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Речь идет, в частности, о перемещении подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск. Также перемещают и 49 армию. Это, по словам Маляр, делает очевидной цель подрыва Каховской ГЭС.

"Учитывая собственные потери и ограниченность в резервах, тем самым понимая неспособность удержать украинское наступление на разных направлениях, командование российских оккупационных войск решило сузить возможную географию активных действий ВСУ", - написала Маляр.

Заместитель министра обороны отметила, что россияне взорвали ГЭС, чтобы не допустить проведение наступления ВСУ на Херсонском направлении и высвободить резервы для переброски на Запорожское и Бахмутское направления.

Кроме того, разрушением ГЭС Россия пытается отвлечь часть сил и ресурсов от ликвидации техногенной катастрофы. Таким образом противник хочет сделать невозможным освобождение оккупированных территорий левобережной части Херсонщины.

Подрыв Каховской ГЭС

9 июня СБУ обнародовала перехват, доказывающий, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа РФ. А впоследствии стало известно, что в Херсонской области российские кафиры требуют деньги с волонтеров, которые пытаются эвакуировать местных жителей левого берега.