Россияне перемещают свои наиболее боеспособные части с Херсонского направления, что указывает на цель подрыва Каховской ГЭС, - Минобороны
По имеющейся в Министерстве обороны информации, российские войска перемещают свои наиболее боеспособные части с Херсонского направления
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Речь идет, в частности, о перемещении подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск. Также перемещают и 49 армию. Это, по словам Маляр, делает очевидной цель подрыва Каховской ГЭС.
"Учитывая собственные потери и ограниченность в резервах, тем самым понимая неспособность удержать украинское наступление на разных направлениях, командование российских оккупационных войск решило сузить возможную географию активных действий ВСУ", - написала Маляр.
Заместитель министра обороны отметила, что россияне взорвали ГЭС, чтобы не допустить проведение наступления ВСУ на Херсонском направлении и высвободить резервы для переброски на Запорожское и Бахмутское направления.
Кроме того, разрушением ГЭС Россия пытается отвлечь часть сил и ресурсов от ликвидации техногенной катастрофы. Таким образом противник хочет сделать невозможным освобождение оккупированных территорий левобережной части Херсонщины.
Подрыв Каховской ГЭС
6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области, поднялся уровень воды и на Днепропетровщине, что повлекло за собой массовый мор рыбы. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.
9 июня СБУ обнародовала перехват, доказывающий, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа РФ. А впоследствии стало известно, что в Херсонской области российские кафиры требуют деньги с волонтеров, которые пытаются эвакуировать местных жителей левого берега.
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