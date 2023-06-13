Россияне перемещают чеченские отряды "Ахмат" под Марьинку, - пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления
Спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень заявил, что враг перебрасывает с Херсонщины на Марьинское направление чеченские подразделения "Ахмат"
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Шершень отметил, что ВСУ в окрестностях Марьинки отразили 14 российских атак, в населенный пункт для усиления переводят подразделения "Ахмаат-Север" и "Ахмат-Юг".
"На Марьинском направлении украинские защитники отбили все 14 вражеских атак в окрестностях города Марьинка. Сюда из Херсона переводятся подразделения на усиление, замечено перемещение отрядов "Ахмат-Юг", здесь также идентифицированы чеченские отряды "Ахмат-Север", скорее все произойдет ротация", - сказал он.
- 9 июня Силы обороны Украины попали в район сосредоточения боевиков подразделения "Ахмат" в тренировочном лагере временно оккупированного Донецка. Потери составили 56 солдат.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 39.8Продажа 40.55
- Актуальное
- Важное