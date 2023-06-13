Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Шершень отметил, что ВСУ в окрестностях Марьинки отразили 14 российских атак, в населенный пункт для усиления переводят подразделения "Ахмаат-Север" и "Ахмат-Юг".

"На Марьинском направлении украинские защитники отбили все 14 вражеских атак в окрестностях города Марьинка. Сюда из Херсона переводятся подразделения на усиление, замечено перемещение отрядов "Ахмат-Юг", здесь также идентифицированы чеченские отряды "Ахмат-Север", скорее все произойдет ротация", - сказал он.