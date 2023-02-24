Об этом сообщает ведомство "Крым.Реалии" со ссылкой на управление российского МЧС в Крыму.

"В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном мосту с 11:00 до 12:00 (мск) 24 февраля 2023 будет приостановлено движение на Крымском мосту", - пишет ведомство.

Сообщается, что железнодорожным и автотранспортом с полуострова в направлении Краснодара невозможно уехать.

Издание отмечает, что рашисты перекрыли незаконную переправу через сутки после того, как российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что этот мост отремонтировали: "Полностью возобновили движение для автомобильного транспорта".

Кроме того, в Крыму вечером 23 февраля неизвестные повредили железнодорожный путь, в результате чего остановлено движение нескольких поездов - подрыва не было, сварочным аппаратом вырезан кусок рельса.