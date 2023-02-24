Россияне перекрыли Керченский мост через сутки после открытия, уехать с полуострова невозможно
Сегодня, 24 февраля, захватчики через сутки после открытия снова перекрыли незаконно построенный Крымский мост через Керченский пролив
Об этом сообщает ведомство "Крым.Реалии" со ссылкой на управление российского МЧС в Крыму.
"В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном мосту с 11:00 до 12:00 (мск) 24 февраля 2023 будет приостановлено движение на Крымском мосту", - пишет ведомство.
Сообщается, что железнодорожным и автотранспортом с полуострова в направлении Краснодара невозможно уехать.
Издание отмечает, что рашисты перекрыли незаконную переправу через сутки после того, как российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что этот мост отремонтировали: "Полностью возобновили движение для автомобильного транспорта".
Кроме того, в Крыму вечером 23 февраля неизвестные повредили железнодорожный путь, в результате чего остановлено движение нескольких поездов - подрыва не было, сварочным аппаратом вырезан кусок рельса.
- Напомним, заместитель государственного секретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила , что США не выступают против ударов ВСУ по военным объектам РФ, расположенным в Крыму.
- На радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера" в оккупированном Крыму вместо редакционных программ 23 февраля прозвучало обращение главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова.
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