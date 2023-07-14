Об этом сообщается в Министерстве обороны Украины.

"Россияне пытаются не допустить высадки украинского десанта на левом берегу Днепра", – говорится в сообщении.

На этом сконцентрированы основные усилия врага в Таврическом операционном районе на оккупированной части Херсонской и Запорожской областей.

В Минобороны считают, что во избежание продвижения украинских войск, россияне переместили во временно оккупированный город Олешки на Херсонщине свои подразделения морской пехоты.