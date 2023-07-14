Россияне перекинули морскую пехоту в Олешки, чтобы не допустить высадки украинского десанта
Россияне пытаются избежать высадки украинского десанта на временно оккупированном левобережье Днепра, перекидывая туда свои подразделения морской пехоты
Об этом сообщается в Министерстве обороны Украины.
"Россияне пытаются не допустить высадки украинского десанта на левом берегу Днепра", – говорится в сообщении.
На этом сконцентрированы основные усилия врага в Таврическом операционном районе на оккупированной части Херсонской и Запорожской областей.
В Минобороны считают, что во избежание продвижения украинских войск, россияне переместили во временно оккупированный город Олешки на Херсонщине свои подразделения морской пехоты.
- 13 июля Генштаб ВСУ сообщал , что Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на трех направлениях фронта – Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском. В то же время, российская армия применяет резервы и перемещает свои войска.
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