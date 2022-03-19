Россияне переходят к обороне на Бучанском направлении под Киевом, - глава ОВА Павлюк

Об этом он сообщил в эфире Общественного.



"Враг переходит к обороне рубежей, активно окапывается, проводит мероприятия по логистическим маршрутам для пополнения боеприпасов, но не отказался от продолжения активных действий в сторону Киева. Мы наносим удары, уничтожаем колонны, штабы, базы, склады – идет активная фаза", - сказал Павлюк.



Он отметил, что ситуация контролируемая и обострения как такового нет.



"Противник хаотично обстреляет наши населенные пункты, за вчера повреждено 21 здание соцнаправления, пытаются запугать местное население, заставить людей бояться. О направлении Буча-Ирпень-Гостомель ситуация неизменная, враг активно переходит к обороне, окапывается максимально, не давая нашим войскам развивать наступательные наступления". , – подытожил руководитель ОВА.

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