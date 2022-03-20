Россияне перегруппируют войска, хаотично обстреливают мирное население и могут предпринять попытку форсирования реки Ирпень: Киевская ОВА о ситуации в регионе

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк.



Враги пытаются наладить логистику и ведут воздушную разведку наших позиций. Есть угроза, что враг предпримет попытку форсирования г. Ирпень.



"Основной задачей врага остается окружение/захват города Киева с северного и северо-западного направлений. Не исключается, что в ближайшее время враг предпримет попытку форсирования г. Ирпень. Вражеские группировки проводят ротацию и доукомплектацию состава. Активно ведется воздушная разведка позиций наших войск. наладить логистику. Идет неприцельный, хаотический обстрел жилых массивов и инфраструктуры населенных пунктов вблизи столицы", - говорится в сообщении.



По словам Александра Павлюка Силы обороны Украины – в повышенной боеготовности. Укрепляют блокпосты и возводятся оборонительные фортификационные сооружения.



"Ситуация сложная, но контролируемая. Победим", подытожил Павлюк.

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