Россияне перегруппировываются для сосредоточения основных усилий на Слобожанском и Донецком направлениях, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке по состоянию на 18.00 29 марта.

"На территории России, в районе населенного пункта Богучар, противник осуществляет меры снятия с долгосрочного хранения боевой и специальной техники. Более 40 процентов указанной техники находится в неисправном или нерабочем состоянии", - пишут наши военные.

Также ВСУ отмечает, что РФ и ее многочисленная агентура в международных организациях отрицает факты транспортировки и накопления российскими войсками большого количества боеприпасов в непосредственной близости от объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС.

"Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждению Укрытия и радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев. Использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также размещение командных пунктов российских войск совершается сознательно, поскольку Вооруженные Силы Украины не могут вести на территории зоны отчуждения боевые действия. Риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий, в связи с пренебрежением оккупантами мерами безопасности, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов", - пишут в ВСУ и добавляют, что противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и продолжает нести потери.

Ситуация на военных направлениях следующая:



На Волынском направлении существенных изменений в составе и положении оккупационных войск не зафиксировано.

На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Предпринимал попытки огневого поражения подразделений Вооруженных Сил Украины в районах населенных пунктов Романовка, Горенка, Лычанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовичи, Забуяння, Наливайковка. Осуществляет перегруппировку войск и их частичный отвод на территорию республики Беларусь.

На Сиверском направлении обстановка остается без существенных изменений. Противник продолжает блокировать Чернигов, наносить огневое поражение по гражданским и военным объектам. В направлении Броваров пытается удержать ранее занятые позиции и не допустить дальнейшее продвижение наших войск.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, осуществил отвод отдельных подразделений 1-й танковой армии из района города Сумы за пределы территории Украины, продолжил осуществлять перегруппировку войск с целью опрокидывания на другие направления. Усилил наступательные возможности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й общевойсковой армии западного военного округа по направлению на Славянск.

На Южнобужском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов. Пытается подготовить подразделения к возобновлению наступательных действий.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по отслеживанию обстановки, ведению разведки и изоляции района ведению боевых действий.

Напомним, сегодня в Стамбуле прошел очередной тур переговоров между Украиной и Россией. Украинская делегация предложила новую систему гарантий безопасности для Украины с участием стран-членов Совбеза ООН и других государств. В РФ заявили о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях. Также россияне не исключают возможности встречи президентов обеих стран.

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