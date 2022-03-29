English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией Россияне перегруппировываются для сосредоточения основных усилий на Слобожанском и Донецком направлениях, - Генштаб

Россияне перегруппировываются для сосредоточения основных усилий на Слобожанском и Донецком направлениях, - Генштаб

29 мартa, 2022 вторник
19:37
война с Россией

Основные усилия захватчики сосредоточивают на Слобожанском и Донецком направлениях, а осуществляют отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке по состоянию на 18.00 29 марта.

"На территории России, в районе населенного пункта Богучар, противник осуществляет меры снятия с долгосрочного хранения боевой и специальной техники. Более 40 процентов указанной техники находится в неисправном или нерабочем состоянии", - пишут наши военные.

Также ВСУ отмечает, что РФ и ее многочисленная агентура в международных организациях отрицает факты транспортировки и накопления российскими войсками большого количества боеприпасов в непосредственной близости от объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС.

"Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждению Укрытия и радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев. Использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также размещение командных пунктов российских войск совершается сознательно, поскольку Вооруженные Силы Украины не могут вести на территории зоны отчуждения боевые действия. Риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий, в связи с пренебрежением оккупантами мерами безопасности, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов", - пишут в ВСУ и добавляют, что противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и продолжает нести потери.

Ситуация на военных направлениях следующая:

На Волынском направлении существенных изменений в составе и положении оккупационных войск не зафиксировано.

На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Предпринимал попытки огневого поражения подразделений Вооруженных Сил Украины в районах населенных пунктов Романовка, Горенка, Лычанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовичи, Забуяння, Наливайковка. Осуществляет перегруппировку войск и их частичный отвод на территорию республики Беларусь.

На Сиверском направлении обстановка остается без существенных изменений. Противник продолжает блокировать Чернигов, наносить огневое поражение по гражданским и военным объектам. В направлении Броваров пытается удержать ранее занятые позиции и не допустить дальнейшее продвижение наших войск.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, осуществил отвод отдельных подразделений 1-й танковой армии из района города Сумы за пределы территории Украины, продолжил осуществлять перегруппировку войск с целью опрокидывания на другие направления. Усилил наступательные возможности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й общевойсковой армии западного военного округа по направлению на Славянск.

На Южнобужском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов. Пытается подготовить подразделения к возобновлению наступательных действий.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по отслеживанию обстановки, ведению разведки и изоляции района ведению боевых действий.

  • Напомним, сегодня в Стамбуле прошел очередной тур переговоров между Украиной и Россией. Украинская делегация предложила новую систему гарантий безопасности для Украины с участием стран-членов Совбеза ООН и других государств. В РФ заявили о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях. Также россияне не исключают возможности встречи президентов обеих стран.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Генштаб
Читайте также:
Зеленський Путін
28 мартa, 2022 понедельник
Зеленский через Абрамович передал записку Путину. В ответ тот пообещал уничтожить Украину, - The Times
Віталій Портников
27 мартa, 2022 воскресенье
Агрессия со стороны России не прекратится, пока Путин не объединит под флагом РФ всю территорию СССР, - Портников
ЗСУ
28 мартa, 2022 понедельник
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.94
  • EUR
    Покупка 32.12
    Продажа 33.12
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
29 мартa
20:11
Великобритания хочет "полного вывода" российских войск из Украины, - спикер Джонсона
20:09
В районе Изюма ВСУ сбили российские беспилотник и истребитель-бомбардировщик
20:02
Мариуполь
С начала полномасштабной войны российские войска убили 1 179 мирных граждан Украины, - ООН
19:49
"Мы не можем дать то, чего у нас нет": министр обороны Болгарии о призыве оказать военную помощь Украине
19:44
Владимир Мединский
Деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня. Мединский "уточнил" свои слова после переговоров в Стамбуле
19:22
флаг России
США готовят санкции против РФ, чтобы нарушить ее критические цепи поставок
19:21
санкции против рф
Российских дипломатов высылают еще из нескольких стран Европы, - CNN
19:20
В Мариуполе оккупанты принудительно вывезли персонал и пациентов роддома в Россию, - городской совет
19:19
Эд Ширан, Том Оделл и другие мировые звезды присоединятся к благотворительному концерту в поддержку Украины 29 марта
19:18
Польша планирует запретить импорт угля из России
19:06
ВСУ сбили российскую ракету над Волынью, - глава ОВА
18:59
Илья Кива
Киве объявили еще одно подозрение - за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти
18:57
Ирина Венедиктова
Венедиктова: Microsoft и ведущие юристы мира будут помогать Украине привлечь к ответственности РФ за военные преступления
18:53
В Николаеве переименуют Московскую улицу в Мариупольскую
18:42
Попытка втянуть Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии. Киев отреагировал на заявления Сийярто
18:31
В Харьковской области стрелок-зенитчик уничтожил российский вертолет КА-52 "Аллигатор" из ПЗРК
18:22
Алексей Арестович
До конца войны Украина не будет называть число потерь ВСУ, - Арестович
18:09
Hesburger
Финская сеть Hesburger закрывает свои заведения в РФ и Беларуси
18:02
Денис Беринчик
Всем пацанам, кто в форме – уважение: Боксер Беринчик поддержал защитников Украины
18:01
Центр оборонных инвестиций Эстонии предложил для украинских беженцев более 100 квартир
17:58
Россия обстреляла аэродром на Хмельнитчине, уничтожены все запасы горюче-смазочных материалов, - мэр Староконстантинова
17:55
Оккупанты прибегают к варварству, потому что не могут одолеть нас, - Кличко о похищении городских чиновников
17:38
окупанты гоблины
Ищут оружие и крадут машины: россияне начали мародерить на Херсонщине, - СМИ
17:34
Майк Тайсон
История доказывает, что украинцы – сильные люди: Легендарный боксер Тайсон поддержал братьев Кличко и Украину
17:31
Борис Джонсон
Прекращение огня недостаточно для отмены санкций против России, - Джонсон
17:30
В Виннице киберспециалисты СБУ ликвидировали ботоферму, распространявшую пророссийские фейки
17:21
Премьер Литвы предупреждает о "пропаганде" по поводу плохих условий проживания украинских беженцев
17:16
В Ирпене россияне расстреляли детского тренера по боксу Алексея Джунковского
17:12
Автора легендарной фразы о русском корабле наградили отличием "За заслуги перед Черкасчиной"
17:11
emirates airline
"Целью санкций не должен быть народ": авиаперевозчик, которым владеет правительство Дубая, не планирует прекращать работу в РФ
16:26
В Северодонецке нет воды и света, - Гайдай
16:15
Эксклюзив
Появление Абрамовича на переговорах означает, что россия не готова терять комфорт для своей элиты, – Омелян
15:53
Оккупанты захватили дом экс-футболиста "Динамо" в Гостомеле и разместили во дворе БТРы
15:46
Эксклюзив
Владимир Омелян
Единственный компромисс – уничтожение Кремля. Отказ Украины от вступления в НАТО - неприемлем, - Омелян
15:39
В Ирпене разрушены около 50% строений, - городской голова
15:33
соняшникова олія
Индия скупает российское подсолнечное масло, поскольку поставки из Украины прекращаются, - Reuters
15:30
Норвегия готова приютить 2,5 тысячи украинских беженцев из Молдовы
15:12
Российская делегация после переговоров заявила о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях
14:44
Песков
Ничего не меняется, просто за евро и доллары нужно купить рубли: В Кремле настаивают, чтобы европейцы платили за газ российской валютой
14:44
Внеблоковый статус, вступление в ЕС, оружие от стран-гарантов и закрытие неба: Украина на переговорах с РФ предложила новую систему безопасности
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV