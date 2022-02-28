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Россияне перегруппировывают силы в направлениях крупных городов, ВС Беларуси перемещаются к границе с Волынью, - ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что наступление российских захватчиков продолжается, во время него враги продолжают нарушать законы войны и международного гуманитарного права, но, несмотря на все, среди россиян есть паника из-за неоправданных ожиданий наступления
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
"В течение дня (28 февраля, - ред.) войска агрессора осуществляли перегруппировку и накопление бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения на определенных направлениях, в первую очередь с целью оцепления и захвата Киева и крупных городов Украины, в частности Харькова, Чернигова, Одессы, Херсона и Мариуполя. Значительная часть военной техники прибывает с территории Беларуси и через оккупированную территорию АР Крым", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Генштабе передают п перемещении к границе с Волынским регионом подразделений из состава наиболее боеспособных соединений Вооруженных сил Беларуси. Также россияне используют Беларусь для размещения и вылета авиации для агрессивных действий против Украины, в частности ведения воздушной разведки.
Противник, теряя наступательный потенциал, теряет вместе с ним и человеческое лицо. По всей полосе наступления фиксируются многочисленные случаи нарушения российским агрессором законов войны и международного гуманитарного права. Самые распространенные военные преступления российских оккупантов: использование оружия против гражданского населения, бомбардировки, ракетные и артиллерийские обстрелы жилых кварталов, повлекшие разрушение гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Россияне используют форму украинских военных и символику для маскировки.
"Зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике, якобы для того чтобы сдаться. Однако после приближения к украинским позициям захватчики начинают открывать огонь на поражение", - сообщает пресс-служба.
Также в Генштабе есть информация, что оккупантам приказано уничтожать вышки мобильной связи по ходу продвижения вглубь территории Украины.
"Все это свидетельствует о том, что российские оккупанты панически боятся, ведь никакого обещанного пропагандистами хлеба-соли они не получили. Получили только ненависть и пренебрежение от мирного населения и достойный отпор украинского войска", - отмечают в Генштабе.
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"В течение дня (28 февраля, - ред.) войска агрессора осуществляли перегруппировку и накопление бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения на определенных направлениях, в первую очередь с целью оцепления и захвата Киева и крупных городов Украины, в частности Харькова, Чернигова, Одессы, Херсона и Мариуполя. Значительная часть военной техники прибывает с территории Беларуси и через оккупированную территорию АР Крым", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Генштабе передают п перемещении к границе с Волынским регионом подразделений из состава наиболее боеспособных соединений Вооруженных сил Беларуси. Также россияне используют Беларусь для размещения и вылета авиации для агрессивных действий против Украины, в частности ведения воздушной разведки.
Противник, теряя наступательный потенциал, теряет вместе с ним и человеческое лицо. По всей полосе наступления фиксируются многочисленные случаи нарушения российским агрессором законов войны и международного гуманитарного права. Самые распространенные военные преступления российских оккупантов: использование оружия против гражданского населения, бомбардировки, ракетные и артиллерийские обстрелы жилых кварталов, повлекшие разрушение гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Россияне используют форму украинских военных и символику для маскировки.
"Зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике, якобы для того чтобы сдаться. Однако после приближения к украинским позициям захватчики начинают открывать огонь на поражение", - сообщает пресс-служба.
Также в Генштабе есть информация, что оккупантам приказано уничтожать вышки мобильной связи по ходу продвижения вглубь территории Украины.
"Все это свидетельствует о том, что российские оккупанты панически боятся, ведь никакого обещанного пропагандистами хлеба-соли они не получили. Получили только ненависть и пренебрежение от мирного населения и достойный отпор украинского войска", - отмечают в Генштабе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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