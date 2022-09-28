Россияне передислоцировали часть персонала черноморского флота в Новороссийск и распределили авиацию с оккупированного Крыма по аэродромам РФ, - украинская разведка
После ряда взрывов во временно оккупированном Крыму на территорию России передислоцировали часть авиации
Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает " Крым. Реалии ".
"Были проведены мероприятия на Черноморском флоте, тот персонал, который не задействован непосредственно и имеет вспомогательные функции, передислоцировали из штаба ЧФ в Новороссийск. Мы не исключаем, что отдельные боевые корабли, корабли поставки будут перемещены из Севастополя тоже в Новороссийск. Чтобы избежать ударов. Что касается перемещений, то группировка в Крыму - она не изменилась на Крымском полуострове, кроме того, что произошла передислокация авиации, рассредоточение ее на аэродромы России, была усилена противовоздушная оборона за счет опрокидывания дополнительных сил и средств ПВО", - отметил он.
По словам Скибицкого, российские войска в Крыму стали "тщательнее относиться к таким понятиям, как террористическая угроза, угроза с воздуха, постоянно отрабатывают эти вопросы во время проведения учений".
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