Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает " Крым. Реалии ".

"Были проведены мероприятия на Черноморском флоте, тот персонал, который не задействован непосредственно и имеет вспомогательные функции, передислоцировали из штаба ЧФ в Новороссийск. Мы не исключаем, что отдельные боевые корабли, корабли поставки будут перемещены из Севастополя тоже в Новороссийск. Чтобы избежать ударов. Что касается перемещений, то группировка в Крыму - она не изменилась на Крымском полуострове, кроме того, что произошла передислокация авиации, рассредоточение ее на аэродромы России, была усилена противовоздушная оборона за счет опрокидывания дополнительных сил и средств ПВО", - отметил он.

По словам Скибицкого, российские войска в Крыму стали "тщательнее относиться к таким понятиям, как террористическая угроза, угроза с воздуха, постоянно отрабатывают эти вопросы во время проведения учений".

13 апреля украинские военные двумя ракетами "Нептун" попали в российский крейсер "Москва". На нем загорелся пожар, в итоге корабль затонул.

Потопление корабля стало самой большой и потерей российского флота за последние 40 лет и самой дорогой целью , уничтоженной ВСУ.

На крейсере "Москва", утопленном украинскими ракетами в Черном море, погиб Валерий Криворог, сын командира дивизии ЧФ РФ контрадмирала Олега Криворога.

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