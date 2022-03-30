Россияне перебросили в Украину 2 тыс. военных с оккупированных территорий Грузии. В Луганской области планируют провести новую волну мобилизации, - Генштаб

Оперативную информацию Генштаб распространил в Facebook.



"С целью комплектования вооруженных сил РФ, с оккупированных территорий Грузии, на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-я (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа. От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек", - говорится в заявлении Генштаба.



На временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей враг продолжает совершать противоправные действия в отношении местного населения. В населенном пункте Большая Белозерка подразделения российских оккупантов рассредоточились по всему населенному пункту и расположили технику между жилыми домами.



В городе Мелитополь захватчики на подступах к городу оборудовали блокпосты и усилили перепускной режим.



"Враг продолжает грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов Украины", - отметили в ВСУ.



На временно оккупированной территории Луганской области власти планируют провести очередную волну мобилизации с 1 апреля текущего года. Не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области.



ВС РФ и далее испытывают проблемы с комплектованием подразделений личным составом. Военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации.



Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки были отбиты 4 атаки российских оккупантов. Нашими воинами уничтожено 7 танков, 7 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и противотанковое орудие. Противник понес потери и в живой силе.





26 марта марионеточный, назначенный Кремлем "президент" непризнанной "Южной Осетии" Анатолий Бибилов заявил об отправке подчиненных ему "вооруженных сил" на войну с Украиной.

27 марта в Мелитополе заметили новое подкрепление РФ – танки с флагом непризнанной Южной Осетии.

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