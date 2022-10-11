Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки.

Также Беларусь продолжает предоставлять России боеприпасы – разведка сообщает, что на железнодорожную станцию "Кировская" в Крыму прибыл эшелон с белорусскими боеприпасами. Эшелон состоит из 12 вагонов, общий вес которых – 492 тонны.

Разведка отмечает, что в ближайшее время Белоруссия планирует передать РФ 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом.

В качестве основных "поставщиков", по данным разведки, выступают:

– 46 арсенал хранения ракет и боеприпасов (Бронная Гора, Брестская обл.);

- 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов (Дубецкое, Гомельская обл.);

– 391 артиллерийская база боеприпасов (Бобр, Минская обл.);

– 969 база резерва танков (Уречье, Минская обл.);

– 288 база резерва автомобилей (Старые Дороги, Минская обл.).

Ранее Александр Коваленко, военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления", заявил, что сейчас Беларусь не готовится к вторжению, иначе не отдавала бы собственные боеприпасы и технику.

10 октября президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Оперативное командование "Север" заверило, что ситуация на Черниговщине полностью контролируется, наступательных действий и прорывов границы со стороны Беларуси и России не зафиксировано.

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