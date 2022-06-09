Россияне перебросили танки Т-62 на Запорожье, чтобы увеличить контроль над трассой, - ISW

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

"Представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник отметил, что российские войска разместили 30 танков Т-62 в Васильевке, что является вероятной попыткой усилить контроль над трассой Т0812, проходящей по территории Ореховского и Васильевского районов", - говорится в сообщении.

Отмечают, что российские войска дополнительно производили обстрелы с РСЗО и разведывательные операции в Николаевской области. Также россияне пытаются перегруппировать и усилить подразделения в Херсонской области, чтобы предотвращать дальнейшие украинские контратаки.

Отмечается, в боях за Северодонецк оккупанты одновременно стремятся обойти украинские позиции в этом районе с фланга, чтобы избежать необходимости встречного форсирования реки Северский Донец.

В ISW сообщают, что украинские военные продолжают вести маневровe оборону Северодонецка и, вероятно, сосредоточатся на том, чтобы нанести большой вред российским силам, а не пытаться удержать весь город.

"Российские войска, вероятно, стремятся продвинуться вверх по западному берегу Северского Донца во избежание сложной переправы через реку со стороны Северодонецка", - сообщили эксперты.

Ранее мы сообщали, что в Васильевке на Запорожье оккупанты разместили 30 вражеских танков Т-62.

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