Россияне перебросили на Запорожье 30 танков Т-62, - Мотузяник

Сообщает Армия Информ.

"На Запорожском направлении российский агрессор наращивает систему огня. В частности, в районе Васильевки (35 км южнее Запорожья) развернуто до 30 вражеских танков Т-62 как долговременные огневые точки", - сообщил Мотузяник.

В восьми километрах от административной границы с Херсонской областью в оккупированном Крыму россияне развернули ракетные комплексы "Искандер – М". Об этом 8 июня сообщил спикер Министерства обороны.

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