Россияне перебросили на Запорожье 30 танков Т-62, - Мотузяник
В Васильевке на Запорожье оккупанты разместили 30 вражеских танков Т-62. Об этом заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник
Сообщает Армия Информ.
"На Запорожском направлении российский агрессор наращивает систему огня. В частности, в районе Васильевки (35 км южнее Запорожья) развернуто до 30 вражеских танков Т-62 как долговременные огневые точки", - сообщил Мотузяник.
- В восьми километрах от административной границы с Херсонской областью в оккупированном Крыму россияне развернули ракетные комплексы "Искандер – М". Об этом 8 июня сообщил спикер Министерства обороны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.01
Покупка 34.01Продажа 34.93
-
EUR
Покупка 35.88Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное