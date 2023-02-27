Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 27 февраля.

Отмечается, что авиация ВСУ нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также, украинские военные за текущие сутки уничтожили 9 из 12 иранских ударных БПлА типа Шахед-136 и 1 типа Zala.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы противника и одну позицию противовоздушной обороны.

Военный госпиталь в Херсонской области пополнили 150 раненых оккупантов

"В населенном пункте Каланчак, на базе местной больницы обустроен военный госпиталь. Туда уже привезли около 150 раненых военнослужащих вооруженных сил РФ. По имеющейся информации, медицинский персонал – исключительно россияне", - говорится в сообщении.

Также, в Генштабе рассказали, что враг продолжает предпринимать попытки дискредитации ВСУ и запугивания жителей временно захваченной части Херсонщины. Противник снова обстрелял из минометов жилые кварталы населенного пункта Олешки и обвинил в этом ВСУ.

В течение суток россияне более 55 раз обстреливали украинские территории из РСЗО, а также нанесли 28 авиа- и 8 ракетных ударов

12 авиаударов совершены с помощью иранских ударных БПЛА типа "Шахед-136".

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, формирование наступательных группировок не обнаружено. Противник в приграничных районах Брянской и Курской областей осуществляет инженерное оборудование местности, в том числе противотанковых рвов.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино Черниговской области; Будивельное, Горки, Атинское, Волфино, Павловка, Степок Сумской области; Ветеринарное, Стрелка Гатище, Вовчанские Хутора, Каменка, Харьковской области.

На других направлениях ситуация такова: