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Россияне перебросили на Луганщину две сотни срочников из Ростовской области, - Генштаб

27 февраля, 2023 понедельник
18:37
война с Россией

На временно захваченную Луганщину россияне перебросили 200 срочников из Ростовской области, а ВСУ за сутки сбили 10 беспилотников окупантов

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 27 февраля.

Отмечается, что авиация ВСУ нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также, украинские военные за текущие сутки уничтожили 9 из 12 иранских ударных БПлА типа Шахед-136 и 1 типа Zala.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы противника и одну позицию противовоздушной обороны.

Военный госпиталь в Херсонской области пополнили 150 раненых оккупантов

"В населенном пункте Каланчак, на базе местной больницы обустроен военный госпиталь. Туда уже привезли около 150 раненых военнослужащих вооруженных сил РФ. По имеющейся информации, медицинский персонал – исключительно россияне", - говорится в сообщении.

Также, в Генштабе рассказали, что враг продолжает предпринимать попытки дискредитации ВСУ и запугивания жителей временно захваченной части Херсонщины. Противник снова обстрелял из минометов жилые кварталы населенного пункта Олешки и обвинил в этом ВСУ.

В течение суток россияне более 55 раз обстреливали украинские территории из РСЗО, а также нанесли 28 авиа- и 8 ракетных ударов

12 авиаударов совершены с помощью иранских ударных БПЛА типа "Шахед-136".

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, формирование наступательных группировок не обнаружено. Противник в приграничных районах Брянской и Курской областей осуществляет инженерное оборудование местности, в том числе противотанковых рвов.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино Черниговской области; Будивельное, Горки, Атинское, Волфино, Павловка, Степок Сумской области; Ветеринарное, Стрелка Гатище, Вовчанские Хутора, Каменка, Харьковской области.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий. В частности, в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное и Выемка – Донецкой. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Дворичная, Гряниковка, Куриловка, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Червнопопивка, Диброва Луганской области и Роздоловка – Донецкой.
  • На Бахмутском направлении обстрелам подверглись населенные пункты, в частности, Зализнянское, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Клещиевка и Озаряновка Донецкой области.
  • На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово, Водяное, Первомайское, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Нескучное и Угледар.
  • На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 17 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализнычное, Чаривное, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье Запорожской области. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии, а для определения позиций нашей артиллерии развернул в районе населенного пункта Степное радиолокационный комплекс "Зоопарк-1".
  • На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали более 20 населенных пунктов Херсонской области, расположенных на правом берегу реки Днепр. В частности, Берегово, Берислав, Веселое, Тягинко, Антоновка и город Херсон.
Луганщина
Херсонщина
оккупированные территории
потери окуппантов
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