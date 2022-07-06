Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На восточном направлении у россиян появилась 18 стрелково-артиллерийская дивизия с Курильских островов. Это уже все, что они смогли подтянуть на территорию Украины. Сейчас они уже подтягивают какие-нибудь дальневосточные воинские части", - рассказал Ягун.

Генерал-майор также добавил, что Россия снимает войска на границе с Финляндией и опрокидывает их в Украину.

"Финляндия вступает в НАТО, а россияне уже войска на границе с ними перебрасывают в Украину. У россиян нет физической возможности формировать резервы для войны против Украины. Просто негде брать людей. Все, что могли оттащить на территорию Украины, уже находится здесь. Эти войска здесь либо перебиты, либо не хотят воевать", - добавил он.

5 июля финское медиа Yle сообщило, что РФ вывела технику с военной базы в Мурманской области на границе с Финляндией .

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