Россияне перебрасывают в Украину воинские части с Курильских островов, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор СБУ, заместитель главы СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун рассказал, что оккупанты перебрасывают в Украину воинские части, которые дислоцируются на Курильских островах
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На восточном направлении у россиян появилась 18 стрелково-артиллерийская дивизия с Курильских островов. Это уже все, что они смогли подтянуть на территорию Украины. Сейчас они уже подтягивают какие-нибудь дальневосточные воинские части", - рассказал Ягун.
Генерал-майор также добавил, что Россия снимает войска на границе с Финляндией и опрокидывает их в Украину.
"Финляндия вступает в НАТО, а россияне уже войска на границе с ними перебрасывают в Украину. У россиян нет физической возможности формировать резервы для войны против Украины. Просто негде брать людей. Все, что могли оттащить на территорию Украины, уже находится здесь. Эти войска здесь либо перебиты, либо не хотят воевать", - добавил он.
- 5 июля финское медиа Yle сообщило, что РФ вывела технику с военной базы в Мурманской области на границе с Финляндией .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.19
Покупка 34.19Продажа 35.02
-
EUR
Покупка 34.92Продажа 36.2
- Актуальное
- Важное