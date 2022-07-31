Россияне перебрасывают технику и усиливают группировку на Юге Украины. Колонка Сергея Згурца

Взрыв на складе боеприпасов в Болгарии

Взрыв на складе боеприпасов в Болгарии может иметь отношение к Украине. Взрыв произошел в городе Карнобат . Впервые об этом заявил один из основателей компании Bellingcat Христо Грозев, а затем об этом инциденте сообщил руководитель компании Emko Эмилиан Гебрев. По его словам, взорвался склад боеприпасов, которые заказывала одна фирма. Однако причин он не назвал. Компания Emko является одним из двух мощных производств боеприпасов минометов и гаубиц. Именно эти боеприпасы пользуются очень большим спросом на фоне войны в Украине. Эти взрывы сразу спровоцировали некоторые параллели. Ведь в 2014 году в Чехии были взорваны большие склады с боеприпасами. Склады с боеприпасами в Чехии тоже принадлежали компании Emko. Эти взрывы имели непосредственное отношение к Украине. Поскольку, как оказалось впоследствии, российское ГУР проводило операцию, чтобы предотвратить получение Украиной боеприпасов в Европе. Тогда был заключен контракт на множество боеприпасов с компанией Emko. Взорванные боеприпасы в Чехии не должны были отправляться в Украину. Однако уже тогда стало понятно, что Россия проводит такие операции для того, чтобы сделать невозможными поставки боеприпасов в Украину.

Постоянная угроза артиллерийского и ракетного удара по Харькову

Харьков постоянно находится под существенной угрозой артиллерийских и ракетных обстрелов . Такая ситуация продлится еще достаточно долго. Пока враг не будет отброшен к границе и за нее, к сожалению, угроза для Харькова будет сохраняться. Враг пытается всеми силами сдержать продвижение Вооруженных сил Украины под Харьковом. Российские войска не имеют успеха под Изюмом. Россияне не могут начать наступление на Славянск, однако активно используют авиацию и артиллерию для обстрелов Краснополья, Долины и Адамовки . Интересно, что на Изюмском направлении появляется информация о том, что украинские войска проводят контратаки.



Ситуация на Изюмском и Славянском направлениях по состоянию на 31 июля



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Враг продолжает активные боевые действия в направлении Бахмута.

Другая линия обороны, которую я считаю изнурительной для врага, проходит в направлении Северск - Соледар - Бахмут . По Северску без изменений. У Соледара противник пытается совершать атаки. Наиболее тревожная ситуация вокруг Бахмута. Врагу удалось захватить Углегорскую ТЭС, а атаки россиян на Семигорье привели к определенному успеху российских войск. Сейчас важно, что линия обеспечения у Бахмута была под контролем украинских сил. На это направление враг перебросил значительное количество сил из 2-го армейского корпуса. Также там действуют боевики ЧВК Вагнера, которые являются наиболее боеспособным подразделением армии РФ. Одно из направлений, где сейчас началась активизация боевых действий, – Авдеевка и Донецк. Там враг пытается пробить линию обороны еще с 2014 года. Эта линия обороны ВСУ достаточно мощная. Враг атакует Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. Ситуация на этом участке остается очень непростой.





Карта боевых действий российской армии в направлении Бахмута по состоянию на 31 июля

Россияне перебрасывают с других направлений технику и личный состав на Юг Украины

Самым интересным участком фронта остается Юг Украины. Сейчас трудно определить динамику боевых действий, но мы можем видеть, как ВСУ успешно уничтожает логистические пути российской армии на этом направлении. Это мосты у Новой Каховки и Херсона. После ударов Himars эти мосты уже не выполняют задачу логистических путей для оккупантов . Враг пытается починить эти мосты . Однако координаты этих мостов не изменились, и они находятся в зоне поражения наших РСЗО. Также следует отметить, что россияне перебрасывают из Крыма и с других участков фронта подразделения на Херсонщину и Запорожье для того, чтобы сделать невозможным проведение контрнаступления ВСУ. Ситуация на этом участке фронта будет зависеть от того, насколько эффективно ВСУ смогут подготовить контрнаступление.



Ситуация на Юге Украины по состоянию на 31 июля



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