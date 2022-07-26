Об этом в эфире Еспресо рассказал и.о. заместителя городского головы Херсона Роман Головня.

"26 июля с самого утра и в течение дня отсутствует интернет и мобильная связь даже через российские ввезенные SIM-карты. Это говорит о том, что оккупанты отключают связь, боятся того, что информация будет передана нашим военным от мирного населения и в это время они осуществляют передислокацию техники на позиции в Херсоне и области.Техника с отметками "V" и "O", которая не была характерна для нашего региона - остатки техники с других направлений сюда стягивают", - сказал он.

По словам Головни, россияне действительно испытывают давление ВСУ, а несут серьезные поражения.

"Чем сильнее контратакуют наши военные, тем более непредсказуемо и неадекватно себя ведут российские военные. Они как загнанные крысы мечутся по городу - проверяют гаражи, подвалы, выставляют дополнительные блокпосты. Совершают фильтрационные действия. У нас куча случаев, когда они приезжают на пляж и у всех проверяют татуировки. Это неадекватные действия, которые говорят о стрессе и панике в рядах армии РФ", - подытожил заммэра.