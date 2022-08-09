Россияне перебрасывают на Юг Украины десантные войска, - полковник ВСУ Селезнев
Полковник ВСУ Владислав Селезнев рассказал, что россияне перебрасывают на временно оккупированные территории Херсонщины и Запорожья десантные войска
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне опрокидывают свои войска с Дальнего Востока на территорию Украины. На территории Восточного военного округа в России находится четыре армии. Именно из этих четырех армий формируются несколько БТг, которые перебрасываются на Юг Украины. Сейчас фактически россияне перемещают все силы и средства на южное направление, какие они смогли собрать", - рассказал Селезнев.
Полковник ВСУ отметил, что россияне опрокидывали на Херсонщину и Запорожье десантные войска.
"За последние недели было много разговоров о том, что украинское войско готовится к контрнаступлению на Юге Украины. ВСУ готовятся освобождать Херсон и временно оккупированную территорию Запорожской области. В таких условиях россияне вынуждены перебрасывать дополнительные войска на эти направления, чтобы усилить собственную оборону. Однако россияне в основном опрокидывают на Юг Украины десантные войска. Главной задачей таких войск является захват и закрепление на новых территориях. Это говорит о том, что либо им нужно было очень быстро усилить свои войска, либо они действительно готовятся к наступлению", - добавил он.
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