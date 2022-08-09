Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне опрокидывают свои войска с Дальнего Востока на территорию Украины. На территории Восточного военного округа в России находится четыре армии. Именно из этих четырех армий формируются несколько БТг, которые перебрасываются на Юг Украины. Сейчас фактически россияне перемещают все силы и средства на южное направление, какие они смогли собрать", - рассказал Селезнев.

Полковник ВСУ отметил, что россияне опрокидывали на Херсонщину и Запорожье десантные войска.

"За последние недели было много разговоров о том, что украинское войско готовится к контрнаступлению на Юге Украины. ВСУ готовятся освобождать Херсон и временно оккупированную территорию Запорожской области. В таких условиях россияне вынуждены перебрасывать дополнительные войска на эти направления, чтобы усилить собственную оборону. Однако россияне в основном опрокидывают на Юг Украины десантные войска. Главной задачей таких войск является захват и закрепление на новых территориях. Это говорит о том, что либо им нужно было очень быстро усилить свои войска, либо они действительно готовятся к наступлению", - добавил он.

За день, 6 августа, украинские защитники уничтожили 3 склада с боекомплектами, 5 баз и 2 командных пункта РФ на оккупированных территориях

8 августа украинское войско "отработало огневой контроль", в результате чего есть новые попадания по Антоновскому и Каховскому мостам .

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