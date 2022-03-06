Россияне панически продают жилье в Крыму, – глава Меджлиса крымскотатарского народа

Об этом он сказал в эфире телеканала Espreso.TV.



Чубаров отметил: "Мы постоянно контактируем с людьми в Крыму, они также ждут возвращения территории полуострова в Украину. Страх чувствуется и в поведении всех тех российских колонистов, которые так спешно заселяли Крым. Это была политика России, чтобы быстрее вытеснить крымских татар и украинское население и заселить своими людьми. Им это удавалось, однако последние 5-6 дней есть множество срочных объявлений о продаже жилья этими россиянами. У них паника. Это многое говорит о настроениях в Крыму".



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Чубаров добавил: "Окончательное намерение России захватить Украину должно закончиться восстановлением всей территориальной целостности украинского государства, включая Автономную Республику Крым и Севастополь".



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