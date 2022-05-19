Об этом сообщает в телеграмме Запорожская областная военная администрация .

"Российские захватчики и террористы в своих телеграмм-каналах сообщают, что вице-премьер РФ во время своего приезда в Мелитополь озвучил планы заставить Запорожскую АЭС работать на Россию и продавать электроэнергию Украине. Также он заявил, что на всех оккупированных территориях Украины планируется запустить максимальное обращение рубля, а жители Запорожской области уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях", – сообщают в пресс-службе.



Кроме того, на Запорожье российские оккупанты готовят из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, по инфраструктуре и мирным близ Гуляйполя, Новоданиловки и Малиновки. В Пологах после обстрелов горели два состава.



"На Запорожском направлении боевые действия имеют очаговый характер когда воюют в основном за основные направления и вокруг них. Имеют место взаимные вклинения и перемешивания сил. Большая опора на артиллерию и противовес маневра. Огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов враг поражал инфраструктуру и мир районах населенных пунктов Гуляйпольское, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе.



В Пологах в результате обстрелов со стороны российских войск горели 2 складских здания на общей площади 120 кв.м. Спасатели ГСЧС локализовали пожар", – добавляют в ЗОВА.



Спасатели продолжают разминировать лесополосу вблизи дачного кооператива за селом Новоалександровка Запорожского района. Обезвредили два осколочно-фугасных боевых элемента современного производства. Также 8 кумулятивно-осколочных боевых элементов в селе Веселянка. В Григоровке Запорожского района, в ста метрах от трансформатора, обезвредили два реактивных снаряда "Ураган" 220 мм.



Правоохранители задержали нарушителей комендантского часа. 14 мужчин и 6 женщин не соблюдали правила, их отправили в подразделения полиции. Трем мужчинам вручили повестки.



Российские СМИ продолжают расширять фейки, в том числе о том, что 11 мая две ракеты попали в подразделение иностранных военных на острове Хортица.



"Фантазия предателей настолько изобилует, что они решили рассказать, что после попадания ракеты с острова уехало 12 автомобилей быстрых с тонированными окнами, а после движение по острову было перекрыто. Напомним, что второй обстрел Хортицы произошел 12 мая и по заповедной территории, где не размещено никаких зданий. Следовательно, не было и пострадавших", – говорится в сообщении.

19 мая Артем Лагутенко, корреспондент телеканала "Еспресо" в эксклюзивном репортаже из Запорожья рассказал , что ситуация в Гуляйпольском районе остается "горячей", села района подвергаются постоянным обстрелам, враг манит по Малиновке с надеждой попасть по позициям украинских военных.

18 мая, в пресс-службе Укрэнерго подчеркнули , что Запорожская атомная электростанция находится в украинской сети и под контролем украинских специалистов, к тому же даже физически ЗАЭС не сможет "работать" на Россию.

В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский военный бронепоезд на 10 вагонов.

Также 18 мая мелитопольские партизаны ликвидировали российские военные высокого ранга.

Российские кафиры в Мелитополе заставляют местных жителей платить за коммунальные услуги им – "из рук в руки".

17 мая в Запорожской области российская артиллерия обстреляла населенные пункты Орехово, Гуляйполе и Преображенку.

12 мая из-за вражеских обстрелов Гуляйполя повреждены восемь многоэтажек, около десяти частных домов и другая инфраструктура.

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