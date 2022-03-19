Россияне отступают от Николаева, - Ким
Армия РФ отступает от Николаева
Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона.
Он заявил, что ситуация "лучше, чем вчера".
"Враг продолжает обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии и реактивными снарядами, делает это с расстояния 50-70 километров. Боевые действия: сейчас россияне отодвигаются от Николаева в другом направлении", - сказал Ким.
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