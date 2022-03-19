Россияне отступают от Николаева, - Ким

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона.

Он заявил, что ситуация "лучше, чем вчера".



"Враг продолжает обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии и реактивными снарядами, делает это с расстояния 50-70 километров. Боевые действия: сейчас россияне отодвигаются от Николаева в другом направлении", - сказал Ким.