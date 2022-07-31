Россияне отступают из поселков Верхний Токмак и Черниговка на Запорожье, - разведка
После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по расположению сил оккупантов вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области рашисты отвели личный состав и технику на другие позиции
Об этом сообщило Главное уравнение разведки МО Украины.
"В настоящее время вблизи населенного пункта остаются несколько блок-постов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск", - пишет разведка.
Кроме того, около 40 раненых захватчиков доставили в госпиталь города Пологи, а из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе.
Также ГУР сообщило, что при выходе из населенных пунктов рашисты пытаются создать впечатление плановой ротации. Однако подлинное намерение оккупантов - полностью покинуть поселок и приступить к минированию подъездных дорог.
- 22 июля экс-командир полка "Азов" Максим Жорин выразил убеждение , что россияне не оставляли планов захватить Запорожье.
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