Россияне отступают из поселков Верхний Токмак и Черниговка на Запорожье, - разведка

Об этом сообщило Главное уравнение разведки МО Украины.

"В настоящее время вблизи населенного пункта остаются несколько блок-постов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск", - пишет разведка.

Кроме того, около 40 раненых захватчиков доставили в госпиталь города Пологи, а из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе.

Также ГУР сообщило, что при выходе из населенных пунктов рашисты пытаются создать впечатление плановой ротации. Однако подлинное намерение оккупантов - полностью покинуть поселок и приступить к минированию подъездных дорог.

22 июля экс-командир полка "Азов" Максим Жорин выразил убеждение , что россияне не оставляли планов захватить Запорожье.

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