Россияне отстраняют от "власти" коллаборантов на временно оккупированных территориях

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на сайт "Сопротивление", созданный Силами специальных операций Украины.

Сообщается, что в Херсонской области "главой правительства" назначили представителя ФСБ России Сергея Елисеева. При этом коллаборант Владимир Сальдо теперь будет выполнять только представительские функции. Кроме того, у его заместителей россияне провели обыски.

Также в Мелитополе коллаборантов отстранили от должностей в полиции. На их место также поставили россиян.

Как передает "Сопротивление", делегации депутатов "Единой России" во время визитов в оккупированные украинские города игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов.



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