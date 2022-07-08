Россияне отстраняют от "власти" коллаборантов на временно оккупированных территориях
На временно захваченных территориях Украины военные РФ отстраняют от руководящих должностей коллаборантов и назначают на их места россиян
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на сайт "Сопротивление", созданный Силами специальных операций Украины.
Сообщается, что в Херсонской области "главой правительства" назначили представителя ФСБ России Сергея Елисеева. При этом коллаборант Владимир Сальдо теперь будет выполнять только представительские функции. Кроме того, у его заместителей россияне провели обыски.
Также в Мелитополе коллаборантов отстранили от должностей в полиции. На их место также поставили россиян.
Как передает "Сопротивление", делегации депутатов "Единой России" во время визитов в оккупированные украинские города игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов.
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