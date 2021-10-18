Россияне отработали в оккупированном Крыму высадку десанта из двух десятков вертолетов

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

По данным министерства, военные отрабатывали "блокирование и уничтожение боевиков", которые проникли на территорию полуострова "с целью проведения терактов и дестабилизации обстановки".

Десантирование осуществлялось по-штурмовому из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств. Прикрытие высадки обеспечили ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор".

В Минобороны России заявили, что в учениях на оккупированном полуострове участвуют соединения и воинские части Южного военного округа России, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии. По данным ведомства, всего к участию в учениях привлекли около 8000 военных, задействовали около 350 единиц вооружения и военной техники.