Россияне отработали в оккупированном Крыму высадку десанта из двух десятков вертолетов
Экипажи двух десятков вертолетов Ми-8 осуществили высадку подразделений береговой обороны Черноморского флота России на полигоне Опук в оккупированном Крыму
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.
По данным министерства, военные отрабатывали "блокирование и уничтожение боевиков", которые проникли на территорию полуострова "с целью проведения терактов и дестабилизации обстановки".
Десантирование осуществлялось по-штурмовому из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств. Прикрытие высадки обеспечили ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор".
В Минобороны России заявили, что в учениях на оккупированном полуострове участвуют соединения и воинские части Южного военного округа России, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии. По данным ведомства, всего к участию в учениях привлекли около 8000 военных, задействовали около 350 единиц вооружения и военной техники.
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