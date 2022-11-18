Об этом в Telegram сообщил ее муж, известный донецкий коллаборант Павел Губарев.



Он отметил, что по договоренности со следствием не может разглашать детали дела.



"За последние 8 лет своими глазами видел, как эта бездушная кланово-чиновникская махина раздавила десятки и сотни прекрасных людей. Нас Бог миловал и на этот раз", - написал Губарев.



Ранее крупные российские информагентства ТАСС и RT писали, что Екатерина Губарева была задержана российскими силовиками 15 ноября по делу об "экономических преступлениях", а именно хищении денег, выделенных из российского госбюджета.

16 ноября Павел Губарев сообщил об исчезновении своей жены Екатерины.

9 ноября оккупационный "замглавы" Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.

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