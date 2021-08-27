Россияне отправят коллаборантку Поклонскую послом в Кабо-Верде, - СМИ

Об этом рассказывают российские СМИ, цитирующие источники в Кремле.



Сообщается, что международный комитет Госдумы может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом "в самое ближайшее время". По данным собеседников издания документы на нее уже готовы.



Послов России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента.



Российский РБК заявляет, что Наталья Поклонская "из-за ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотят видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни " Единая Россия ", ни так называемое руководство оккупированного Крыма", цитируя источники в Думе и Кремле.



С украинской коллаборанткой консультировались относительно ее дальнейшего трудоустройства, и работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской, сказали два других близких к Кремлю источника российского издания.



Республика Кабо-Верде, куда отправят Поклонскую, - небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на островах Зеленого Мыса в 600 км от материка. Это бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века. Острова Зеленого Мыса - это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составляет 560 тыс. человек.

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