Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Россияне отправят коллаборантку Поклонскую послом в Кабо-Верде, - СМИ

Россияне отправят коллаборантку Поклонскую послом в Кабо-Верде, - СМИ

27 августа, 2021 пятница
12:02
Мир Наталія Поклонська

В РФ не хотят видеть предательницу Украины Наталью Поклонскую в следующем созыве Думы и планируют отправить ее в Африку, заявляют российские СМИ

Об этом рассказывают российские СМИ, цитирующие источники в Кремле.

Сообщается, что международный комитет Госдумы может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом "в самое ближайшее время". По данным собеседников издания документы на нее уже готовы.

Послов России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента.

Российский РБК заявляет, что Наталья Поклонская "из-за ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотят видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни " Единая Россия ", ни так называемое руководство оккупированного Крыма", цитируя источники в Думе и Кремле.

С украинской коллаборанткой консультировались относительно ее дальнейшего трудоустройства, и работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской, сказали два других близких к Кремлю источника российского издания.

Республика Кабо-Верде, куда отправят Поклонскую, - небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на островах Зеленого Мыса в 600 км от материка. Это бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века. Острова Зеленого Мыса - это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составляет 560 тыс. человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Африка
Дума
Читайте также:
Телеканал "НАШ"
26 августа, 2021 четверг
Герасимьюк: Решение по лицензии канала "НАШ" принято из-за "скабеевщины"
Разумков
title.author Анна Валевская
26 августа, 2021 четверг
Дмитрий Разумков: Самый большой вклад в развитие независимой Украины сделал Кучма
Ахмад Масуд
title.author Виктор Слезко
25 августа, 2021 среда
Станет ли Ахмад Масуд "Панджшерским львом" - 2?
Киев
+14
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.78
    Покупка 26.78
    Продажа 27.02
  • EUR
    Покупка 31.34
    Продажа 31.75
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
27 августа
13:05
Национальная идея Украины - сильное европейское государство и ответственное общество, - Порошенко
12:56
Талибы предлагают Эрдогану взять под контроль аэропорт Кабула
12:48
десантный корабль Кондопога
РФ сделала из оккупированного Крыма базу для обеспечения военного присутствия в Сирии, - разведка
12:32
Пограничники отработали беспарашютное десантирование в Азовском море
12:27
На трассе Киев - Борисполь появится автоматизированная система управления дорожным движением
12:26
Поезд "Одесса - Кишинев" возобновляет курсирование, остановленное в марте 2020 года
12:03
Марьяна Шевчук
Пауэрлифтер Шевчук принесла Украине вторую золотую медаль Паралимпиады-2020
12:00
Укрзализныця закупала некачественные запчасти, которые производят в ОРДЛО, - СБУ
11:51
Сергей Клипперт
Украина получила еще одно серебро на Паралимпиаде-2020, на этот раз плавание
11:50
Нанес ущерб государству на 800 тыс. грн: предпринимателя подозревают в поставках военнослужащим некачественных консервов
11:46
Самолет Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе из-за тумана
11:37
ОПУ
Представители США выразили готовность подписать три соглашения во время встречи Зеленского и Байдена, - ОПУ
11:37
Александр Гладкий
Лига конференций: список клубов, которые сыграют в новом турнире
11:26
Теракты в Кабуле: погибли 13 американских солдат, более 90 афганцев, Байден пообещал ответ "Исламскому Государству"
11:23
Криштиану Роналду
Роналду окончательно решил уйти из "Ювентуса", он забрал вещи из раздевалки
11:00
Игорь Кузин
Кузин заявил, что пандемия COVID-19 продлится еще несколько лет
10:48
В Казахстане взорвались военные склады: есть жертвы, министр обороны уходит в отставку
10:35
"Наполи"
Лига Европы: список команд, которые сыграют в турнире
10:30
На трассе "Киев - Харьков" перевернулся грузовик с камнем
10:22
Владислав Белый
Украинец с рекордом завоевал серебро на Паралимпиаде в Токио
10:11
Верховный суд Китая признал незаконной шестидневную рабочую неделю по 12 часов в день
10:06
"Ворскла" - "Металист 1925"
УПЛ: расписание матчей и трансляций 6-го тура чемпионата Украины по футболу
10:00
PR
theLotter
Джекпот Powerball достиг отметки в $322 миллиона, и он может стать вашим уже в эту субботу
09:42
Виктор Пинзеник: Украинцы не готовы доставать деньги из-под матраса и инвестировать, потому что страшно
09:38
буря
В Украине из-за дождей и гроз без света остаются более 60 населенных пунктов
09:26
курс доллара
Официальный курс: доллар продолжает дорожать
09:22
Мишель Барнье
Экс-переговорщик ЕС по Brexit заявил, что будет баллотироваться на пост президента Франции
09:00
вакцина
Новый рекорд: за сутки более 170 тыс. украинцев сделали прививки от коронавируса
08:50
В Лондоне задержали мужчину, который вводил в продукты в магазинах неизвестное вещество
08:30
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали более 2 тыс. случаев COVID-19, более 800 человек попали в больницу
08:16
750 тыс. итальянцев подписали петицию о проведении референдума об эвтаназии
07:53
Воины-зенитчики провели учения в районе ООС
Сутки на фронте: оккупанты ранили украинского военного
07:37
Владимир Зеленский
"Бизнес должен идти в политику, если он хочет жить здесь": Зеленский сравнил свое президентство со стартапом
07:20
Людмила Денисова
Денисова заявила о постоянных угрозах из-за работы в должности омбудсмена
07:00
Эксклюзив
Как Украина подписала соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли
2021, четверг
26 августа
23:36
"Тоттенхэм" разгромил "Феррейру" и вышел в групповой этап Лиги конференций
23:06
Зеленский
Президент Зеленский направляется в Вашингтон. Ключевой вопрос: убедить Соединенные Штаты инвестировать в Украину
22:59
Зеленский
Зеленский заявил, что власть близка к "классному результату" в очищении правоохранительной системы
22:44
В Италии рассматривают вариант введения обязательной COVID- вакцинации
22:25
Украинское посольство в Москве не имеет информации об эвакуации Россией граждан Украины из Афганистана
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV