Россияне отправляют на Донбасс снайперов, связистов и артиллеристов и завозят боевую технику, - разведка

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Facebook.

"В подразделения противника для комплектования должностей по отдельным военным специальностям, в первую очередь разведчиков, снайперов, артиллеристов, связистов, специалистов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, направляются кадровые российские военнослужащие и наемники-граждане РФ", - говорится в сообщении.

Разведка добавляет, что РФ увеличила поставки в оккупационные войска боевых бронированных машин. В их числе есть как новые машины, так и отремонтированные или модернизированные на российских ремонтных предприятиях.

Кроме того, с территории России скрыто завозят имущество военного назначения, в том числе используя "гуманитарные конвои".

"Оккупанты скрыто завозят железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов горючее, боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты", - отметили в пресс-службе .