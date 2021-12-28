Россияне отправляют на Донбасс снайперов, связистов и артиллеристов и завозят боевую технику, - разведка
Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что с начала декабря 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации продолжали наращивать силы оккупационных войск на Донбассе
Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Facebook.
"В подразделения противника для комплектования должностей по отдельным военным специальностям, в первую очередь разведчиков, снайперов, артиллеристов, связистов, специалистов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, направляются кадровые российские военнослужащие и наемники-граждане РФ", - говорится в сообщении.
Разведка добавляет, что РФ увеличила поставки в оккупационные войска боевых бронированных машин. В их числе есть как новые машины, так и отремонтированные или модернизированные на российских ремонтных предприятиях.
Кроме того, с территории России скрыто завозят имущество военного назначения, в том числе используя "гуманитарные конвои".
"Оккупанты скрыто завозят железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов горючее, боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты", - отметили в пресс-службе .
- Напомним, 23 декабря Россия незаконно направила в ОРДЛО 105-й "гуманитарный конвой". В этой связи МИД Украины направил ноту протеста.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что РФ создает плацдарм в оккупированном Крыму: туда перенаправили уже более 600 тысяч российских граждан.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, что РФ стягивает войска к границам с Украиной, чтобы потом получать для себя результаты по переговорам.
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