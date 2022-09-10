Россияне, отправляя новые подразделения на Харьковщину, делают их самоубийцами, - военный эксперт Коваленко
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления", считает, что Харьковский плацдарм это только начало разрушения вражеских систем управления и обеспечения, в первую очередь, именно обеспечение эффективно осуществлять наступательные и оборонные действия
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Когда россияне заявляли об отправке большой поддержки для оккупационных войск на Харьковском плацдарме, то они снова это выполняли по советской методике, которая на сегодняшний день выглядит уже непонятной и хаотичной. Ведь фактически сегодня, отправляя свои подразделения, они их делают самоубийцами, потому что все пути и логистические артерии находятся под огневым контролем ВСУ, соответственно, на марше эти российские силы будут уничтожаться", – прокомментировал военный эксперт.
Александр Коваленко отметил, что Харьковский плацдарм это только начало разрушения вражеских систем управления и обеспечения, в первую очередь, именно обеспечение эффективно осуществлять наступательные и оборонительные действия. Поэтому это будет каскадный обвал обороны противника, и наши контрнаступательные действия будут только повышать свою эффективность с каждым днем.
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