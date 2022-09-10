Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Когда россияне заявляли об отправке большой поддержки для оккупационных войск на Харьковском плацдарме, то они снова это выполняли по советской методике, которая на сегодняшний день выглядит уже непонятной и хаотичной. Ведь фактически сегодня, отправляя свои подразделения, они их делают самоубийцами, потому что все пути и логистические артерии находятся под огневым контролем ВСУ, соответственно, на марше эти российские силы будут уничтожаться", – прокомментировал военный эксперт.

Александр Коваленко отметил, что Харьковский плацдарм это только начало разрушения вражеских систем управления и обеспечения, в первую очередь, именно обеспечение эффективно осуществлять наступательные и оборонительные действия. Поэтому это будет каскадный обвал обороны противника, и наши контрнаступательные действия будут только повышать свою эффективность с каждым днем.

9 сентября кафиры объявили эвакуацию из Изюма и Купянска.

Также украинская разведка сообщила, что в результате контрнаступления Сил обороны прекратил существовать 237-й гвардейский полк РФ.

Генеральный штаб ВСУ сообщил , что 9 сентября украинская авиация нанесла российским оккупантам значительные потери на Донетчине и Юге Украины.

Кроме того, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов отметил, что видео колонны техники на якобы Харьковском направлении, обнародованное сегодня минобороны РФ, является пропагандистским.