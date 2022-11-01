Россияне отправили в Украину уже 87 тысяч мобилизованных, – Шойгу

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщают российские СМИ.

"87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий", – сказал он.

В то же время добавил также, что срочников не будут направлять в зоны боевых действий.

Напомним, Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября.

В середине октября Путин заявил , что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель, а из 300 тысяч мобилизовано уже 222 тысячи человек.

28 октября Шойгу отчитался Путину о завершении "частичной мобилизации" в России. Он сообщил, что в ряды Вооруженных сил РФ призвали 300 тыс. человек. Пока подтверждения этой информации из других источников нет. Шойгу также заявил, что дополнительный призыв не планируется. По его словам, войска будут комплектовать за счет контрактников и добровольцев.

Впоследствии Путин сообщил о завершении мобилизации в РФ. Отдельно российский диктатор заявил, что планирует посоветоваться с юристами, потому что сам и не думал, нужен ли отдельный указ, который завершит проведение мобилизации.

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