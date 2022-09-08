Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграмме .

"Россия продолжает убивать гражданских. Очередная трагедия на ММК им. Ильича. Оккупационные власти направили людей на расчистку очередных цехов без разминирования. Итог - люди взорвались на мини. Взрыв был такой мощности, что слышал весь город. Четыре мариупольца сейчас в тяжелейшем состоянии в больнице" "Наши источники сообщают, что с учетом характера ранений и недостаточности запасов крови вероятность выживания минимальна. Ярость. Просто Ярость", - подчеркнул он.

Петр Андрющенко добавил, что жизнь мариупольцев для россиян и коллаборантов ничего не стоит и людей используют в качестве миноискателей. Советник мэра призвал эвакуироваться из города.

19 августа россияне начали разрезать металлургический комбинат им. Ильича на металлолом, несмотря на обещания восстановить завод.