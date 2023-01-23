Россияне открывали огонь по Сумщине из минометов и артиллерии
Россияне обстреляли Новослободскую и Шалыгинскую общины Сумской области в течение прошедшего дня
Об этом написал глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий .
Согласно информации, по Новослободской общине враг трижды открывал огонь. Это были минометные обстрелы – всего 15 прилетов. По Шалыгинской общине противник ударил один раз из артиллерии.
Живицкий отметил, что в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
- За день, 21 января, российские террористы нанесли 115 ударов по приграничным общинам Сумской области.
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