Россияне открывали огонь по Сумщине из минометов и артиллерии

Об этом написал глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий .

Согласно информации, по Новослободской общине враг трижды открывал огонь. Это были минометные обстрелы – всего 15 прилетов. По Шалыгинской общине противник ударил один раз из артиллерии.

Живицкий отметил, что в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

За день, 21 января, российские террористы нанесли 115 ударов по приграничным общинам Сумской области.

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