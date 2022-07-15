Россияне, отходя, уничтожают населенные пункты в Херсонской области, - заместитель главы райсовета Трошин

Об этом он сообщил в эфире Эспрессо.



Станислав Трошин подтвердил официально заявленное количество освобожденных от оккупантов населенных пунктов на Херсонщине, и сегодня уже 44 населенных пункта , которые полностью освобождены.



"А есть еще много населенных пунктов в серой зоне, которые уже покинули оккупанты, но, к сожалению, еще не установлены украинские власти и люди там находятся в ужасных условиях. Потому что россияне уничтожают населенные пункты и все, что у них есть, летит в ту местность, из которой они вынуждены отходить, то есть все ракеты, снаряды, боезапасы, которые агрессоры не использовали в боевых действиях, отправляют все на жилые дома, гражданскую инфраструктуру, школы, детские сады, отделения почты, автостанции – все, что можно уничтожить .И это ужас, что делают россияне, отходя из поселков и городков", - проинформировал Трошин.

14 июля разведка сообщила , что во временно оккупированном Херсоне, в помещении драмтеатра, рашисты обустроили склад боеприпасов.

15 июля депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что российские оккупанты покинули здание ОГА.

Также в Херсонской области ВСУ уничтожили штаб и казармы российских оккупантов