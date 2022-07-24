Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

"Если первые месяцы тот же БАРС – "боевой армейский резерв страны", как они называют, достаточно активно привлекался и мы знаем, как шло и идет формирование этих батальонов – то сейчас уже есть признаки того, что граждане России отказываются подписывать контракты. Те, кто находится в БАРСе, отказываются подписывать контракты на прохождение службы, потому что они понимают – они сразу будут направлены на нашу территорию, для ведения боевых действий", – пояснил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Читайте также: "Надо помочь восстать 60 аннексированным Россией народам", - Лех Валенса

На вопрос, где в России больше всего отказываются от подписания контрактов, представитель ГУР МО Украины отметил, что это, прежде всего, зависит от того, в каких подразделениях наибольшие потери.

23 июля ГУР сообщило, что Россия продолжает создание новых армейских батальонов и корпусов для продолжения боевых действий против Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb