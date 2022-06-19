Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

Британская разведка отмечает, что в последние недели отмечались случаи, когда российские военнослужащие целыми подразделениями отказывались от участия в боевых действиях. Также в российских войсках продолжают вспыхивать конфликты между солдатами и их командирами, иногда с применением оружия.

Среди причин, деморализующих российских военных, разведка называет низкое качество руководства, слабую ротацию подразделений, очень высокий уровень потерь и неналаженную логистику.

Кроме того, для многих военных остаются непонятными цели и задачи, которые пытаются достичь власти РФ в результате этой войны.

5 июня украинская разведка сообщила, что российские захватчики угрожают за дезертирство расстрелами.

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