Россияне отказываются от участия в боевых действиях целыми подразделениями, - британская разведка
Из-за упадка морального духа российские военные целыми подразделениями отказываются от участия в боевых действиях в Украине
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.
Британская разведка отмечает, что в последние недели отмечались случаи, когда российские военнослужащие целыми подразделениями отказывались от участия в боевых действиях. Также в российских войсках продолжают вспыхивать конфликты между солдатами и их командирами, иногда с применением оружия.
Среди причин, деморализующих российских военных, разведка называет низкое качество руководства, слабую ротацию подразделений, очень высокий уровень потерь и неналаженную логистику.
Кроме того, для многих военных остаются непонятными цели и задачи, которые пытаются достичь власти РФ в результате этой войны.
- 5 июня украинская разведка сообщила, что российские захватчики угрожают за дезертирство расстрелами.
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