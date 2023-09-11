Россияне отказываются эвакуировать с поля боя собственных раненых и убитых солдат - ISW

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Диверсионно-разведывательная группа "Русич", ультраправое русское нерегулярное военизированное формирование, опубликовала список разнообразных проблем.

Отмечается, что российские силы отказываются эвакуировать своих раненых или убитых солдат из прифронтовых районов, что побудило часть российского персонала отказаться от выполнения боевых задач.

В частности, российские войска продолжают жаловаться на нехватку вооружения и оборудования, якобы мешающего проведению успешного наступления на разных участках фронта в Украине.

Оккупанты утверждают, что российская контрбатарейная дальность и точность уступают украинским возможностям. А также у них нет лазерного наведения снарядов "Краснополь" и БПЛА, чтобы управлять ими.

Группа "Русич" также отметила, что российская реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" менее устойчива к радиоэлектронной борьбе (РЭБ), чем предоставленные Украине американские системы HIMARS. Многие российские сотрудники покупают собственные коммуникационные технологии, что усложняет связь между разными подразделениями, использующими разные модели технологий.

"Группа Русич может сталкиваться с этими проблемами с большей интенсивностью и частотой, чем российские войска, поскольку это небольшое и нерегулярное формирование, но ISW регулярно наблюдает, как другие российские подразделения выражают подобные проблемы с контрбатарейными возможностями, связью и эвакуацией", - говорится в отчете.