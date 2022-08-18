Россияне отказались от своего коварного плана, – военный эксперт Киричевский
Эксперт Defense Express Иван Киричевски считает, что россияне оголяют авиацию на Крымском полуострове, чтобы сохранить свои дефицитные самолеты
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На всей территории РФ не вовлеченных в войну с Украиной осталось максимум 200 самолетов тактической авиации и 200 вертолетов армейской авиации. 25% своей авиации Россия уже потеряла. ВСУ сорвали коварную ракетную атаку со стороны РФ", - пояснил Киричевский.
По его словам, в списке находившихся в Крыму самолетов фигурировали три самолета МиГ-31. Они могли быть на Крымском полуострове только с одной целью - выполнить из местных аэропортов атаку гиперзвуковыми ракетами типа "Кинжал".
"Эта система очень коварна потому, что МиГ-31 может набирать скорость до 3 тыс. км в час. "Кинжал" может лететь со скоростью 5 тыс. км в час. Эта ракета успевает прилететь быстрее, чем наша система ПВО успевает объявить воздушную тревогу "Хлопок" взрывался настолько мощно, что россияне даже от такого своего коварного плана были вынуждены отказаться", - заметил Киричевский.
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